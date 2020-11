Grèce: Covid-19 : Un prêtre, qui défiait les gestes barrières, contaminé

L’annonce de la contamination d’un prêtre orthodoxe a fait du bruit dimanche sur la Toile, ce prélat ayant affirmé avoir pratiqué la communion en dépit des risques sanitaires.

L’église de la ville d’Iérissos en Chalcidique (nord) a annoncé samedi dans un communiqué publié sur son site que «son métropolite (ndlr: évêque) a été testé positif au Covid-19 et restera en quarantaine». «L’église fermera pour quatorze jours afin d’endiguer le virus», précise-t-elle.

«Respectez mon épreuve»

Une vidéo tournée depuis quelques mois et partagée dimanche sur les réseaux sociaux montre Mgr Théoklitos déclarant dans son église: «J’ai 65 ans, j’ai célébré la communion (...) est-ce que vous croyez que j’ai le coronavirus?» «Si les médecins souhaitent m’examiner, je suis à leur disposition», poursuit-il. Selon le rituel de la communion, les croyants boivent un peu de vin que le prêtre leur tend dans une cuillère partagée par les fidèles.

Il a assuré qu’«il n’avait pas contracté le coronavirus dans une église» et «appelé tout le monde à respecter son épreuve» et «à ne pas s’en servir pour faire de la surenchère sur les médias et l'internet».