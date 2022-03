Lausanne – Un prévenu demande la révocation du président de la Cour au Tribunal cantonal

La tête au Tribunal fédéral?

Même s’il devait perdre devant le Tribunal d’arrondissement, puis devant le Tribunal cantonal, tant sur le fond de son affaire que sur la question de la récusation du président, le prévenu semble vouloir bétonner son dossier en vue d’un possible recours auprès du Tribunal fédéral, organe qui juge si la justice est rendue dans les règles de l’art au niveau des tribunaux de première et deuxième instances.

En ce deuxième jour d’audience, on a aussi parlé du fond de l’affaire. L’accusé a pris la tête du conseil d’une fondation d’aide à l’enfance malheureuse à la mort du mécène qui la dirigeait jusqu’à fin 2012. Un an auparavant, l’exonération d’impôts dont bénéficiait l’entité, au titre de fondation de droit public, avait été annulée par l’Administration cantonale des impôts, les activités de ladite société étaient insuffisamment proches de ses objectifs statutaires. Le principal accusé n’a pas réussi à modifier cette réalité entre 2013 et 2016. Selon le Ministère public (MP), le préjudice pour la Fondation a atteint 1,5 million de francs. Se disant fatigué, le Vaudois n’a pas voulu répondre à la Cour sur ce point, précisant qu’il terminerait sa journée en se rendant dans un cabinet médical.