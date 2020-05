Actualisé 06.05.2020 à 10:18

Indonésie

Un primate à moto tente de «kidnapper» un petit enfant

Vue plus de 30 millions de fois sur Twitter, une étrange vidéo semble montrer un singe se rendre coupable de tentative d’enlèvement.

de joc

Des images aussi impressionnantes qu’improbables ont été publiées en début de semaine sur Twitter. On sait très peu de choses sur cette vidéo surréaliste, si ce n’est qu’elle a été tournée en Indonésie, écrit 7 News. On peut voir un singe à moto (oui, un singe à moto) débouler à toute vitesse dans une ruelle et s’en prendre violemment à un enfant assis sur un banc.

Très agressif, le primate attrape le bambin et tente de l’emmener avec lui, le traînant sur plusieurs mètres. On peut entendre l’auteur de la vidéo, qui filme depuis un balcon, passer rapidement du rire à l’inquiétude, interpellant les adultes présents près de l’enfant. Le singe s’acharne quelques instants avant de finalement lâcher prise. Apparemment pas blessée, la victime se relève et se précipite vers ses proches, sans doute secouée par sa mésaventure.