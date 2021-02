Qatar : Un prince refuse de saluer les femmes arbitres: «Des mensonges»

Une scène, tournée lors de la cérémonie protocolaire, après la finale du championnat du monde des clubs de Doha, fait scandale sur la Toile. La FIFA a réagi.

À la fin du match remporté par le Bayern Munich , les arbitres et les juges de touche, comme les joueurs, s'avancent chacun à leur tour sur le podium, afin de récupérer leurs médailles et saluer les organisateurs.

Sur les images filmées par la chaîne américaine Fox Sports 1, on aperçoit d'abord trois arbitres masculins saluer Gianni Infantino, le président de la FIFA, puis se diriger vers le Cheikh Joaan bin Hamad Al Thani, qu'ils saluent également par un «check», Covid oblige. Quand vient le tour des assistantes féminines, le président de la FIFA leur adresse quelques mots. Après quoi, elles passent devant le cheikh sans aucun échange.

D'après Giulio Cavalli, homme politique italien, qui a partagé les images, Infantino aurait demandé aux deux arbitres féminines «de ne pas ennuyer le cheikh et d’éviter les contacts impurs». Dans certaines cultures musulmanes, l'Islam n'autorise en effet pas le contact physique avec une personne du sexe opposé, sauf un membre de la famille, a précisé The Sun.

Pourtant, dans la suite de la séquence, on voit également un autre arbitre masculin ne pas être salué par le Cheikh. Les autorités parlent de «malentendu». «Pour limiter le risque de propagation du virus Covid-19, des protocoles stricts étaient en place et il était fortement conseillé à toutes les personnes impliquées dans le tournoi d'éviter tout contact physique, ont-elles expliqué. Trois des officiels de match n'ont pas voulu faire le check habituel avec son Excellence le cheikh Joaan bin Hamad Al Thani, ce qui était bien sûr leur droit. Il est clair d'après les images vues dans leur intégralité qu'il s'agissait d'un simple malentendu et qu'il n'y avait aucune intention d'offenser. »