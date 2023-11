Un prisonnier, évadé d’un hôpital milanais, a été arrêté à Genève

L’histoire est digne d’un scénario de polar. Un Palestinien avait été arrêté par les autorités italiennes et remis à la police des frontières, à Ponte Chiasso, pour plusieurs délits tels que des vols et des braquages. Une Rolex estimée à 60’000 francs avait notamment été dérobée en septembre. L’homme était alors sans abri et en situation irrégulière sur le territoire italien, depuis longtemps.