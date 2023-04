Regé-Jean Page: Un privilège de jouer dans «Donjons et dragons»

Découvert dans «La chronique des Bridgerton», l’Anglais de 34 ans a connu une trajectoire éclair après avoir quitté la série de Netflix . Regé-Jean Page est l’un des héros de «Donjons et dragons: l’honneur des voleurs», l’adaptation au cinéma de l’un des plus célèbres jeux de rôle, créé dans les années 1970.

Notre chance est d’avoir eu deux réalisateurs, John Francis Daley et Jonathan Goldstein, qu’on surnommait les Jon-jon, qui étaient d’immenses fans du jeu avant de réaliser ce film. Ils jouent à «Donjons et dragons» depuis bien longtemps. Les Jon-jon ont su transposer à merveille cet univers médiéval fantastique.

C’est un énorme film d’aventures, d’action, d’intrigues, mais qui est aussi très drôle. On en voit rarement aujourd’hui, mais c’était un genre qui était ultrapopulaire dans les années 1980 et 1990. En fait, c’est un pur divertissement durant lequel on oublie son quotidien et on prend du plaisir devant un grand écran. C’est la même expérience que lorsqu’on joue au jeu de rôle, mais en mieux.