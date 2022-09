Sanctions : Un prix Nobel de la paix accusé d’agressions sexuelles

Ces mesures comprennent notamment «des limitations à ses déplacements et à l’exercice de son ministère, l’interdiction de contacts volontaires avec des mineurs et de contacts avec le Timor oriental», a-t-il précisé en réponse à des journalistes. «En novembre 2021, ces mesures ont été modifiées et renforcées», poursuit le communiqué sans plus de détails, précisant que celles-ci ont été formellement acceptées par l’évêque.