Zoug : Un prix pour l’intervention politique la plus inutile

«Quelle est l’intervention politique la plus inutile, la plus éloignée de la réalité, qui a été lancée ou traitée en 2021?» Voilà la question que le comité Tigre de papier zougois a posée à la population zougoise dans le cadre d’un vote en ligne.

Le prix pour 2021 a été décerné à une intervention intitulée «One child, one vote». L’interpellation a été déposée par le député du Centre Michael Felber. Avec cette intervention, le politicien s’est penché sur le vieillissement du corps électoral. Il voulait savoir quelles bases juridiques devraient être créées pour que les parents puissent voter au nom de leurs enfants lors des votations cantonales et des projets au niveau communal.

Selon le comité Tigre de papier, le parlement cantonal a discuté pendant plus d’une demi-heure de la proposition. Mais la demande ne pouvait toutefois pas être mise en œuvre. En effet, selon la Constitution fédérale, toutes les personnes de plus de 18 ans ont les mêmes droits et devoirs, pour autant qu’ils n’en soient pas privés. «Si les parents obtenaient une voix supplémentaire par enfant, ils auraient un pouvoir de vote accru par rapport aux électeurs sans enfants», a motivé le gouvernement. La demande n’était ainsi pas admissible du point de vue du droit constitutionnel. La Constitution fédérale devrait d’abord être adaptée en conséquence.

Démarche didactique

«Nous voulons thématiser la surréglementation de manière humoristique et montrer que les discussions au parlement peuvent parfois dégénérer et qu’il arrive qu’on fasse de la politique en ignorant la population. En même temps, nous voulons sensibiliser la population à la politique», explique Beni Riedi. L’initiateur du mouvement Tigre de papier a lui-même siégé douze ans au parlement cantonal de Zoug pour l’UDC. «J’ai constaté qu’il y a une certaine tendance à davantage de réglementations et de contrôle. Avec ce prix, nous voulons y remédier. Mais le Tigre de papier n’a pas pour but d’exposer ou de discréditer qui que ce soit», poursuit Beni Riedi.