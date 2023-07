Berne: Un pro du vol de vélos haut de gamme sous les verrous

Après 55 vols par introduction clandestine, la razzia d’un homme de 36 ans a pris fin en novembre dernier. Le cambrioleur s’était spécialisé dans le vol de vélos électriques de grande valeur. Il a sévi durant un an, notamment à Lyss, Rapperswil, et dans la région de Bienne, probablement avec un groupe de complices. Il se servait dans des abris à vélos. Il dérobait aussi des portemonnaies dans des voitures non verrouillées.