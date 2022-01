Justice : Un procès pour blanchiment met en cause Credit Suisse

L’établissement bancaire se retrouve sur la sellette. Il est soupçonné d’avoir blanchi des fonds provenant d’un important trafic de cocaïne.

Le Bulgare Evelin Banev a été condamné à des peines cumulées de 36 ans de prison dans trois pays européens. Son organisation, qui a importé plusieurs dizaines de tonnes de cocaïne d’Amérique du Sud, se retrouve aujourd’hui sous la loupe de la justice Suisse. Elle est parvenue à blanchir plus de 70 millions de francs chez Credit Suisse et Julius Bär, entre 2004 et 2007. C’est dans ce cadre que, le 7 février, le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone (TI) va juger une banquière, un banquier et deux Bulgares proches d’Evelin Banev.