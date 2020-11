Affaire Carlos Ghosn : «Un processus d’arrestation fondamentalement inéquitable»

Des experts estiment que la détention de l’ancien magnat de l’automobile au Japon était «arbitraire». Sa présomption d’innocence n’aurait pas été respectée.

Dans leur avis posté le 20 novembre, mais diffusé seulement lundi dans les médias, les experts concluent que «le processus d’arrestation et de détention de Carlos Ghosn à quatre reprises était fondamentalement inéquitable, car il l’a empêché de retrouver sa liberté et de bénéficier des autres droits à un procès équitable, notamment celui de communiquer librement avec un avocat».

Présomption d’innocence pas respectée

Et d’ajouter: les «violations du droit à un procès équitable étaient d’une telle gravité qu’elles ont conféré à la détention de Carlos Ghosn un caractère arbitraire». En outre, soulignent-ils, «Carlos Ghosn a été détenu dans des conditions de nature à le contraindre à faire des déclarations le mettant en cause, ceci en violation de son droit à la présomption d’innocence».

A cet égard, le Groupe de travail de l’ONU est d’avis que «la privation de liberté de Carlos Ghosn du 19 novembre 2018 au 5 mars 2019 et du 4 au 25 avril 2019, en violation des articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et des articles 9, 10 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, était arbitraire».