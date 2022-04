Affaire Hamraoui : Un «proche» d’Aminata Diallo en garde à vue

Selon une source proche de l’enquête, cette personne «aurait joué un rôle dans l’agression» à coups de barres de fer de la joueuse Kheira Hamraoui en 2021.

«Connu des services de police»

Interpellé mercredi matin à Paris, cet «ami» d’Aminata Diallo, «majeur» et «connu des services de police», «aurait joué un rôle dans l’agression» de Kheira Hamraoui, a indiqué une source proche de l’enquête. «Nous n’avons pas connaissance d’ami d’Aminata Diallo ayant été placé en garde à vue», a réagi l’avocat de la joueuse, Mourad Battikh, auprès de l’AFP, assurant que sa cliente se tenait «à la disposition de la justice». «Aminata Diallo, plus que quiconque, a envie que la lumière et la vérité soient faites autour de ce dossier», a affirmé son conseil.

Hamraoui absente sur le terrain

A la suite de ces nouvelles tensions dans le vestiaire, Kheira Hamraoui ne participera pas aux entraînements du Paris SG cette semaine, ni à la demi-finale retour de Ligue des champions samedi contre Lyon. Elle était déjà absente du groupe pour le match à Lyon dimanche. Le mois dernier, l’avocat de l’internationale française, Saïd Harir, avait dénoncé «une campagne de harcèlement et de dénigrement» menée par plusieurs joueuses contre sa cliente, dans un courrier adressé au PSG et consulté par l’AFP.

En février, Kheira Hamraoui avait aussi porté plainte, notamment pour «diffamation publique» contre un influenceur, Marc Blata, et contre un journaliste indépendant, Romain Molina, ce dernier ayant contesté les accusations auprès de l’AFP. Une autre plainte contre X pour «menaces» et «menaces de mort» avait aussi été déposée. Contacté mardi, Me Harir n’a pas souhaité commenter la garde à vue. L’ouverture contre X de l’information judiciaire date du 15 novembre, pour «association de malfaiteurs» et «violences aggravées». L’enquête se poursuit.