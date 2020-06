Football

Un proche de Sepp Blatter lourdement sanctionné

L'ancien directeur financier de la FIFA, l'Allemand Markus Kattner, a écopé d'une suspension de 10 ans de toute activité liée au football.

Il est reproché aux trois hommes de s'être partagé entre 2011 et 2015 des primes et des bonus à hauteur de 80 millions de dollars. Markus Kattner est accusé d'avoir touché des bonus conséquents, pourtant apparemment prévus dans des additifs à son contrat mais dont les termes étaient gardés secrets au sein de la Fifa et que seules quelques personnes au sein de l'instance auraient connus et autorisés.