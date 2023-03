Accusé de viol à tort: Un procureur  lausannois classe l’affaire: faux selon le tribunal cantonal

«Je suis très content de constater qu’en Suisse, un réfugié peut avoir raison sur un procureur. D’autant plus que je me suis défendu tout seul, sans avocat. L’agression que j’ai subie a eu un gros impact sur ma santé physique et psychique. Et tout ça pour des accusations fantaisistes.» Hassan*, un réfugié d’une trentaine d’années, salue un récent arrêt du Tribunal cantonal vaudois qui a admis son recours.