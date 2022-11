«Dans l’intérêt du public» : Un procureur spécial nommé par la justice US pour enquêter sur Trump

Getty Images via AFP

«Dans l’intérêt du public»

Merrick Garland a annoncé lors d’une allocution télévisée avoir confié cette mission extrêmement «sensible» à Jack Smith, procureur basé à La Haye du Tribunal spécial pour le Kosovo. «Etant donné les récents développements, notamment l’annonce par l’ancien président de sa candidature à la prochaine présidentielle et l’intention de se porter candidat de l’actuel président, j’ai conclu qu’il était dans l’intérêt du public que je nomme un procureur spécial», a-t-il déclaré.

Jack Smith prend immédiatement la tête de deux enquêtes distinctes menées depuis des mois par la justice fédérale: la première porte sur les suites de la présidentielle de 2020, la seconde sur la gestion par l’ex-président de documents confidentiels censés être archivés. Le procureur Smith, dans un communiqué, a immédiatement promis d’agir «vite», «en toute indépendance» et «de manière approfondie».

«Jugement professionnel »

Sachant que Donald Trump ne devrait pas manquer de dénoncer une justice politisée et une nouvelle «chasse aux sorcières», Merrick Garland a également insisté sur l’impartialité du procureur. «En tant que procureur spécial, il exercera son jugement professionnel de manière indépendante pour décider si il doit y avoir une inculpation» dans l’un ou l’autre de ces dossiers, a précisé le ministre.

Perquisition spectaculaire

La seconde enquête porte sur les archives de la Maison Blanche. En quittant la présidence, Donald Trump a emporté des boîtes entières de documents . Or, une loi de 1978 oblige tout président américain à transmettre l’ensemble de ses emails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. En janvier, il a rendu 15 cartons. Après examen, la police fédérale a estimé qu’il en conservait probablement d’autres dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

Des agents du FBI y ont mené le 8 août une perquisition spectaculaire sur la base d’un mandat pour «rétention de documents classifiés» et «entrave à une enquête fédérale», et ont saisi une trentaine d’autres boîtes. Une intense bataille judiciaire s’est alors ouverte pour déterminer la nature des documents saisis --classifiés, personnels ou déclassifiés-- ce qui a ralenti la procédure mais, là encore, une inculpation fédérale reste possible.