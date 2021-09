Le producteur Riva Starr mixera à l’Afterseason

Villars (VD) : Un producteur star derrière les platines de l’Afterseason

L’Italien Riva Starr figure à l’affiche du festival qui se tiendra du 1er au 3 octobre 2021 à Villars (VD).

Parmi ses collaborations, Riva Starr a notamment travaillé avec Noze, sur le mythique «I Was Drunk», Fatboy Slim, sur l’entêtant «Eat, Sleep, Rave, Repeat» ou plus récemment, avec l’artiste soul et jazz Gavin Holligan, sur «The Feeling».

Vendredi 1er octobre: Patrice Baümel, Eats Everything, Disco For The People, S3A, Enøs. Samedi 2 octobre: Riva Starr, Sidney Charles, Adri&Frenzi, Funky Chap, And Hazel, Dario La Mazza, Kramer. Dimanche 3 octobre: Laolu, Juste, Brown S. Infos: afterseason.ch