Un prof de danse abuseur condamné à trois ans de prison à Genève

Genève : Un prof de danse abuseur condamné à trois ans de prison

Pour des raisons de prescription et de doute profitant à l’accusé, le Tribunal correctionnel a finalement reconnu l’existence de six victimes. Selon Me Robert Assaël, l’avocat de l’une d’elles, le sursis a été refusé au condamné car les psychiatres l’ayant examiné ont retenu un risque de récidive. L’homme a par ailleurs été interdit à vie de toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.