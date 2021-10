Genève – Un prof de danse  accusé d’abus sur des adolescentes

Le prévenu donnait des cours de danse de type hip-hop. Getty Images/iStockphoto

La justice genevoise enquête depuis plusieurs mois sur un homme soupçonné d’actes d’ordre sexuels avec des enfants, en l’occurrence de très jeunes filles âgées de 15 ou 16 ans au moment des faits. Le prévenu a été arrêté en janvier 2020. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée depuis. La dernière décision du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) date du 15 septembre: le suspect restera derrière les barreaux au moins jusqu’au 15 novembre, en raison notamment d’un «risque de réitération tangible», du fait qu’il est «en contact régulier avec de jeunes adolescentes» et qu’un risque de collusion «très concret» perdure avec l’une des victimes.

Au moins huit victimes

L’affaire a démarré par une plainte d’une jeune fille connue dans un camp de vacances où l’homme, aujourd’hui trentenaire, officiait comme moniteur. La police est remontée aux autres victimes à partir de son téléphone portable. Elles suivaient des cours de danse que le prévenu dispensait dans le milieu associatif en parallèle de son activité professionnelle. Au total, les enquêteurs en ont répertorié huit, éventuellement neuf (une audition doit encore être menée).

Photos et «emprise»

L’activité criminelle du professeur de danse s’est déployée entre 2011 et 2020, s’accélérant entre 2016 et 2020. A chaque fois, il envoyait des photos de lui à caractère sexuel à ses proies. Souvent, il en sollicitait. Deux de ses victimes ont subi des actes sexuels physiques, allant des baisers aux caresses intimes. Dans les faits exposés au TMC, il est fait état de contrainte. L’une d’elles a par la suite subi de nombreux actes sexuels complets, les enquêteurs relevant qu’elle se forçait «au vu de l’emprise qu’il exerçait sur elle».

Entraide américaine

Si la détention avant jugement du suspect s’est autant prolongée, c’est parce que le Ministère public a dû attendre de nombreux mois et formuler plusieurs demandes pour obtenir des autorités américaines les données de son compte Instagram – qu’il a admis avoir régulièrement effacé et réinstallé. Il est dorénavant prévenu de contrainte, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec des enfants, voire viol, pornographie, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, conduite sans autorisation et consommation de stupéfiants.

«Prédateur, manipulateur»

Me Robert Assaël, l’avocat de la jeune fille ayant subi le panel le plus complet de pratiques sexuelles en 2011 et 2012, livre une analyse sans concession de cette affaire. «Prédateur, le prévenu a manipulé ses victimes jusqu’à qu’elles soient sous son emprise et à sa merci. C’est intolérable!» Il juge par ailleurs que «face à un dossier accablant, l’homme, égocentrique, ment, minimise et ne manifeste aucune empathie».

La contrainte est contestée