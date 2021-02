Entre février et mars dernier, un professeur de judo basé à Neuchâtel avait envoyé des clichés et des vidéos dans lesquelles il se masturbait à une élève et lui avait demandé de faire de même: il avait 26 ans, et elle 15, relate le quotidien «Arcinfo». Le père de la jeune femme a alors déposé plainte estimant que le professeur avait profité de son statut professionnel pour obtenir des prestations sexuelles de la part de l’ado.