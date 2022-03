Liestal (BL) : Un prof doit démissionner après un rapport sexuel avec une élève

Un enseignant du Gymnase de Liestal a échangé des messages suggestifs avec plusieurs élèves. Dans un cas, il en a résulté une relation sexuelle consentante avec une élève majeure.

D’après les rumeurs, le professeur aurait été dénoncé par une des personnes avec qui il échangeait après qu’elle a appris qu’il entretenait plusieurs relations en même temps. «Abasourdi et déçu», le recteur assure n’avoir «connaissance que de contacts WhatsApp avec des élèves majeures. Ces contacts ne respectaient pas la distance professionnelle entre l’enseignant et les élèves. Dans un cas, il en a résulté une relation sexuelle et consentante entre une élève majeure et l’enseignant», explique-t-il.