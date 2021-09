Genève : Un prof licencié pour ses propos à caractère sexuel

La justice a confirmé le renvoi d’un maître pour des saillies graveleuses, notamment, prononcées en classe.

L’homme avait gratifié ses élèves de saillies à caractère sexuel et antisémite en 2017 et 2018. Il n’en était pas à son coup d’essai: il avait fait l’objet d’un blâme en 2004 pour des «propos discriminatoires envers la religion»; et il avait été privé de quatre annuités en 2007 pour, déjà, des allusions sexuelles. L’avocat du professeur, Me Robert Assaël, assure que son client avait voulu manier le second degré et créer une certaine proximité avec les élèves en utilisant un vocabulaire ordurier.