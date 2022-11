Annecy (F): Un prof risque gros pour sa liaison avec une élève de 14 ans

Pas une première dans ce collège

Deux autres affaires ont déjà émaillé la réputation du Collège Saint-Michel d’Annecy. L’ancien directeur adjoint de l’établissement a été condamné il y a un an à 3 ans de prison, dont un avec sursis, pour agressions sexuelles sur mineurs et détention d’images pédopornographiques. Et en 2017, un autre directeur adjoint du même collège avait été victime d’un malaise cardiaque qui lui avait été fatal alors qu’il se trouvait au Palais de justice, où il devait être mis en examen pour une affaire de mœurs impliquant des mineurs.