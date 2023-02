France : Un prof soupçonné d’attouchements et d’un viol sur ses élèves de primaire

Un professeur des écoles d’un village du Haut-Rhin a été mis en examen et écroué samedi pour des attouchements sur dix de ses élèves et pour le viol d’une autre, a-t-on appris auprès du parquet de Mulhouse et de son avocate.