Un prof suspendu à cause de rapports sexuels avec des élèves

Pas plus tard que le mois dernier, le Tribunal correctionnel de Genève avait jugé un enseignant du Cycle d’orientation qui avait eu des relations sexuelles avec des mineurs de plus de 16 ans, en 2017. La cour avait écarté toute forme de contrainte à l’encontre des deux garçons qui avaient atteint leur majorité sexuelle. En revanche, le quadragénaire a été condamné pour pornographie et pour avoir donné de l’ecstasy et de la cocaïne à des jeunes de moins de 18 ans. En plus de sa peine de 24 mois de prison avec sursis, contre laquelle les jeunes concernés ont fait appel, il a écopé d’une interdiction à vie d’exercer une activité avec des mineurs.