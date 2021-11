Sion : Un professeur complotiste assène des contre-vérités à ses élèves

Depuis près de vingt ans, un enseignant du Valais central expose certaines thèses qui ne s’apparent pas à la vérité, à ses élèves. L’homme est actuellement en congé maladie.

Un enseignant de l’ É cole de c ommerce et de c ulture générale (EC C G) de Sion s e retrouve s ous les feux de la rampe. P ê le-mêle, il est accusé de prosélytisme, contre-vérités, complotisme ou encore homophobie. C es thèses s ont s outenues par d’actuels ou d’anciens élèves et par des membres d u corps enseignant de l’EC C G .