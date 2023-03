Prime Video : Un programme de dating réservé aux jumeaux

Avec «Twin Love», Prime Video promet une «expérience sociale» avec deux fois plus de fun et de problèmes.

On ne compte plus les programmes dans lesquels des célibataires partent à la recherche du grand amour. De «Are You The One?», avec la Montreusienne Dew Pineda sur Paramount+, à «Cosmic Love» présenté par Nabilla sur Prime Video, on pensait avoir tout vu. C’était compter sans l’imagination des producteurs.