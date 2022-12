cartes digitales : Un programme des EPF de Lausanne et Zurich au service de l’humanitaire

Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) intervient dans des pays en crise, en conflit, ou en période de reconstruction, souvent sans recensement de population fiable et à jour. Mais comment quantifier l’aide humanitaire sans une idée précise du nombre de personnes à aider? Une telle donnée est primordiale quand il s’agit notamment de réhabiliter un réseau d’eau, de répartir les denrées de première nécessité ou d’évaluer la pertinence d’un programme de prévention. «Des scientifiques de l’EPFL et de l’ETHZ ont mis au point, en collaboration étroite avec le CICR et la Bin Khalifa Unversity au Qatar, un programme d’intelligence artificielle qui intègre et pondère de très nombreuses données publiques acquises par télédétection», a relevé l’EPFL lundi.

Testé avec succès en Afrique australe

Cet outil baptisé Pomelo a été testé dans plusieurs pays africains, notamment en Tanzanie, en Zambie et au Mozambique. «Les chercheurs ont produit une série de cartes digitales qui montrent des estimations de la densité de population par hectare et les ont comparées avec les estimations fournies par d’autres programmes. Pomelo, permet d’obtenir une précision inégalée», salue l’EPFL. Selon les chercheurs, «le secret de sa précision tient à sa capacité à tirer le meilleur parti de nombreuses sources de données publiques comme le nombre et la taille des constructions, la densité des réseaux routiers, le rapport entre surfaces boisées et construites, des images d'éclairage nocturne et des représentations du réseau routier».