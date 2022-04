Jura: Un programme gratuit pour sortir de l’illettrisme et de l’illectronisme

«L’espace Simplement mieux» sera mis à disposition de la population jurassienne gratuitement dès le samedi 7 mai à Delémont. La population jurassienne pourra y travailler ses compétences de base en lecture et écriture, en calcul et dans l’utilisation des moyens numériques.

«Dans le Jura tout comme en Suisse, près de 10% de la population souffre d’illettrisme ou d’illectronisme. Autrement dit, une personne sur dix n’est pas en mesure de lire et comprendre un document administratif, calculer un pourcentage de remise, utiliser un système informatique ou encore gérer une messagerie. Ces différentes actions peuvent se révéler être un véritable casse-tête et source d’inquiétude pour le public concerné», peut-on lire dans un communiqué de la République et Canton du Jura.