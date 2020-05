États-Unis

Un projet d’aide de 3000 milliards voté à la Chambre

Le Sénat, républicain, et Trump ont déjà fait savoir que ce texte voté vendredi par la Chambre des représentants, démocrate, ne serait pas approuvé.

La chambre basse, à majorité démocrate, a approuvé le texte par 208 voix pour et 199 contre. Quatorze démocrates ont voté contre et un républicain pour. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell a estimé que la proposition démocrate n’était «pas sérieuse du tout». Il pourrait donc même éviter tout bonnement de la soumettre au vote de la chambre haute.

Atteignant un montant inédit de 3000 milliards de dollars, ce projet de loi comprend de nouveaux paiements directs aux Américains et près de 1000 milliards de dollars (environ 970 milliards de francs) pour les États et collectivités locales afin qu’ils assurent les salaires des employés publics «essentiels» dans les hôpitaux, les écoles… Il prévoit également des fonds pour les petites et moyennes entreprises, la recherche sur le dépistage et le traçage, et de l’aide alimentaire pour les plus modestes.