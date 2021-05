France : Un projet d’attentat déjoué dans l’Hexagone

Des membres d’un groupuscule d’ultradroite ont été arrêtés aux portes de Vallorbe (VD) dans le Doubs et de celles de l’Allemagne, dans le bas-Rhin.

Six membres d’un groupuscule d’ultradroite, soupçonnés d’un projet d’attentat contre une loge maçonnique, ont été interpellés mardi dans le Doubs et le Bas-Rhin, ont indiqué vendredi une source judiciaire et une source proche du dossier, confirmant une information de BFMTV.