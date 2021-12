Maroc – Un projet d’attentat du groupe Etat islamique déjoué avec l’aide des USA

Maroc : Un projet d’attentat du groupe État islamique déjoué avec l’aide des USA

Un partisan présumé de l’organisation État islamique, soupçonné de fomenter un attentat, a été arrêté jeudi dans le nord de la capitale Rabat.

Plus de 3500 interpellés au Maroc depuis 2002 pour terrorisme

«Cette opération sécuritaire montre l’importance et l’efficacité de la coopération bilatérale entre la DGST et les services sécuritaires et de renseignements américains dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme violent et les dangers terroristes sur le plan international», a souligné le BCIJ.