Thônex (GE): Un projet de balade au bord de l’eau inquiète les voisins

«Soit on se barricade, soit on civilise»

Voici un mois, la Commune et l’État ont organisé une séance de consultation à leur attention. Les habitants des villas, notamment, ont tiqué. «La séance a été très intéressante et productive», juge cependant le maire de Thônex, Marc Kilcher, qui dit comprendre les inquiétudes. Des craintes liées à l’insécurité ont notamment été exprimées, du fait de la proximité avec la ville française de Gaillard. «Soit on se barricade, soit on civilise les lieux: si le chemin est plus large, plus éclairé, il devient un espace public, mieux surveillé, plus sûr», plaide l’édile. Il a aussi pris note de la volonté de ne pas faire du lieu une autoroute à vélos et jugerait donc pertinent d’y installer des chicanes. «On attend que l’État module le passage, quitte à ce que l’on s’éloigne du Foron en empruntant la route à certains endroits. La chose la plus intelligente est de trouver un compromis pour obtenir l’adhésion du voisinage.»