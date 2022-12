Zurich: Un projet de «congé menstruel» de cinq jours par mois accepté

In extremis, c’est le mot. Le conseil municipal zurichois (législatif) a certes dit oui mercredi soir à mettre sur pied un projet-pilote de «congé menstruel» des Verts, mais le postulat en faveur d’un soutien aux femmes victimes de troubles menstruels n’a passé que par 60 voix contre 52.

Les personnes concernées par l’endométriose au sein de l'administration municipale zurichoise devraient donc bénéficier de cinq jours de congé payé par mois, pris en charge par l’État, une première dans le pays. Le projet, qui ne cesse de diviser en Suisse , prend également en compte les personnes transgenres et non binaires. L’idée des Verts est d’abord d’évaluer de manière scientifique cette mesure.

Une approche ouverte de la menstruation

Travailler avec des douleurs dues aux règles, c’est le combat d’une femme sur trois, rappellent les Vertes Anna-Béatrice Schmaltz et Selina Walgis pour justifier le postulat, également soutenu par le PS. Les deux politiciennes espèrent que les victimes obtiendront plus facilement ces jours de congé au travail et que le tabou des règles puisse être levé, lit-on dans le «Tages-Anzeiger».