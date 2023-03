Géorgie : Un projet de loi controversé est retiré

Cette annonce intervient au lendemain de manifestations massives dans la capitale Tbilissi lors desquelles la police a utilisé des grenades lacrymogènes et des canons à eau pour disperser des dizaines de milliers de personnes rassemblées près du Parlement.

En tant qu’«agents de l’étranger»

Le mouvement de contestation a été déclenché par l’adoption mardi en première lecture d’un projet de loi prévoyant que les ONG et médias recevant plus de 20% de leur financement de l’étranger soient obligés de s’enregistrer en tant qu’«agents de l’étranger», sous peine d’amende. Pour ses détracteurs, ce texte est inspiré d’une loi similaire qui existe en Russie où le Kremlin l’utilise pour réprimer la presse indépendante, les organisations de défense des droits humains et ses opposants.