Brésil

Un projet de loi pourrait aggraver la déforestation

Un projet de loi sur la régularisation des exploitations illégales de terres publiques fait craindre au Brésil une aggravation de la déforestation et des conflits agraires, en particulier en Amazonie.

Cette insécurité juridique a aiguisé l’appétit des spéculateurs, qui s’accaparent et déboisent ces terres afin de les revendre avec un titre frauduleux, une méthode appelée «grilagem», à l’origine d’une déforestation incontrôlée et de violentes disputes territoriales.

Mais seules 20% d’entre elles ont décroché un titre de propriété et les régularisations ont été quasiment suspendues depuis l’arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir en 2019. Le nouveau texte prévoit des règles encore plus souples et va de pair avec un autre projet du président d’extrême-droite visant à autoriser l’exploitation minière et agricole des terres indigènes, sur lequel les parlementaires doivent également statuer.