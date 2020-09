Genève : Un projet de réévaluation fiscale critiqué de toutes parts

Le système actuel d'’évaluation des maisons ou des propriétés par étage est obsolète et injuste, selon le Canton, qui veut le réformer. Pour limiter la hausse fiscale prévue dans certains cas, l’Etat propose une déduction sociale en fonction du revenu.

Le Conseil d’Etat genevois a présenté mercredi son projet de loi de réévaluation du parc immobilier genevois. La copie de l’exécutif suscite déjà une levée de boucliers. A gauche, on estime qu’il s’agit d’un cadeau fiscal aux plus fortunés, alors qu’à droite, on critique une hausse d’impôt malvenue.