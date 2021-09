États-Unis - Un projet de réforme de la police américaine échoue

Joe Biden essaie de souder le camp démocrate

Le président américain Joe Biden reçoit mercredi des représentants de la frange la plus à gauche du parti démocrate et des parlementaires plus centristes pour essayer de les rassembler autour de ses grands plans d’investissement et de dépenses sociales. Selon une liste de participants diffusée par la Maison-Blanche, le président va recevoir deux groupes séparément.