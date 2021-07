Royaume-Uni : Un projet de réintroduction d’éléphants inquiète le Kenya

Le projet britannique de réintroduire treize éléphants - élevés dans un zoo - dans la savane, au Kenya, suscite des interrogations. Nairobi dit n’avoir pas été consultée.

«Ni contactés, ni consultés»

«Le ministère tient à préciser que ni lui ni le Kenya Wildlife Service (l’agence chargée de la préservation de la nature, ndlr) n’ont été contactés ou consultés à ce sujet», a déclaré le ministère, soulignant que «la relocalisation et la réacclimatation d’un animal provenant d’un zoo ne s on t pas facile s et s on t une affaire coûteuse».