Écrans : Un projet de série noire avec Mylène Farmer en panne de diffuseur

Après avoir été à l’affiche des films «Giorgino» (1994) et «Ghostland» (2018), la chanteuse française devrait faire son grand retour en tant qu’actrice principale dans une série. Seul bémol, il manque un tuyau.

La nouvelle a dû faire frémir les millions de fans de Mylène Farmer. Selon Le Point , la chanteuse française de 59 ans, ayant déjà joué dans les films «Giorgino» (1993) et «Ghostland» (2017) devrait faire son grand retour sur les écrans en tant qu’actrice.

Mini-série de six épisodes

Mais son producteur Michel Catz ne compte pas se laisser abattre et tenterait de trouver d’autre diffuseurs potentiels. S’il y parvient, l’ange roux tiendra le rôle d’une autrice de thrillers victime de cauchemars prophétiques et dont les romans semblent mystérieusement liés à des meurtres bien réels.

La mini-série de six épisodes, qui se nommera «Condamner à tuer», est décrite par Le Point comme étant à mi-chemin entre le film «The Cell», avec Jennifer Lopez, et la série «The Third Day», avec Jude Law. Elle serait également très motivée par ce projet «résolument ancré dans le fantastique».