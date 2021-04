Chine/Tibet : Un projet de super-barrage fait des vagues

La Chine envisage d’édifier au Tibet une mégastructure en travers du Brahmapoutre, qui inquiète les écologistes ainsi que le voisin indien.

Un barrage géant qui produirait trois fois plus d’électricité que celui des Trois Gorges, l’actuel record du monde… que le voisin indien. La scène se passe à plus de 1500 mètres d’altitude, dans le canyon qui est à la fois le plus long et le plus profond du monde. Contournant un imposant massif himalayen, le fleuve dessine un «coude» avant de s’orienter sud-ouest en direction de l’Inde puis du Bangladesh, où il se jette dans le Gange et enfin dans la mer.