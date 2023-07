Liban: Un projet de villa menace une plage publique et «la grotte du phoque»

Sable et eau bleue étincelante, dans le village côtier de Kfarabida, au nord du Liban.

Dans le pays qui borde la Méditerranée, plus de 80% de la côte n’est plus accessible librement du fait des constructions illégales, selon l’ONG libanaise Nahnoo luttant pour la préservation des espaces publics. Dans la paisible localité de Amchit, où l’archéologue français Ernest Renan a séjourné au XIXe siècle, les habitants se battent pour empêcher la construction d’une villa sur la plage, autorisée par les autorités.

Animal menacé d’extinction

Cette villa «ne doit pas être construite (...) au-dessus d’une grotte abritant un animal menacé d’extinction», affirme Farid Sami Abi Younes, un activiste local. «Le phoque a choisi cette grotte pour la propreté de l’eau» et les galets sur lesquels il peut se reposer, ajoute cet architecte qui milite pour que «la grotte du phoque», comme l’appellent les habitants, soit classée réserve naturelle.

M. Abi Younes fait partie des habitants privilégiés qui assurent, photos à l’appui, avoir vu l’animal, classé «en danger d’extinction» sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), lors d’une balade en kayak dans la grotte et ses eaux turquoise. Autrefois abondants en Méditerranée, ces phoques moines qui ont abandonné les plages trop fréquentées pour se reproduire dans des grottes ne sont plus que quelques centaines.

Chaos

Profitant du chaos de la guerre civile (1975-1990), les habitations privées et centres balnéaires construits sur des terrains accaparés illégalement ont fleuri sur le littoral, empêchant l’accès libre à la côte. Sur la côte au nord de Beyrouth, les luxueux centres balnéaires réclament des droits d’entrée pouvant aller jusqu’à plus de 30 dollars par jour, soit plus du tiers du salaire minimum d’un fonctionnaire dans le pays en plein effondrement économique.