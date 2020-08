Genève

Un projet-pilote veut exploiter la chaleur du Léman Express

Une initiative veut mettre à profit la chaleur du Léman Express pour produire de l'énergie qui sera partagée avec les bâtiments aux alentours de la gare genevoise de Lancy-Bachet.

Les Services industriels de Genève ont lancé avec les CFF et d'autres partenaires un projet-pilote à la gare de Lancy-Bachet (GE). Il vise à exploiter la chaleur du Léman Express pour produire de l'énergie et fournir en chaleur et en froid les bâtiments aux alentours.