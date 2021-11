Géothermie à Genève - «Une aventure pionnière» qui a porté ses fruits

Après cinq semaines à faire vibrer le sol, l’heure est au bilan. Vendredi, le Canton et les Services industriels genevois (SIG) ont fait le point sur la campagne de prospection des sous-sols lancée le 13 septembre. L’opération qui visait à récolter des informations afin d’avoir «une vision 3D de ce qui se trouve sous nos pieds» a été un franc succès. «Nous avons récolté plus de 100 téraoctets de données brutes. C’est énorme, lorsque l’on sait qu’un téraoctet équivaut à la mémoire de quatre ordinateurs», s’est réjoui Christian Brunier, directeur des SIG.

Des infos pour savoir où creuser

«Nous avons obtenu ce que nous voulions. L’étape suivante est l’analyse de ces données», a indiqué Antonio Hodger, conseiller d’Etat chargé du Département du territoire. Les premiers résultats devraient tomber d’ici un an. A terme, cette connaissance du sous-sol permettra de localiser la présence d’eau chaude et ainsi identifier les lieux les plus favorables à l’exploitation de la géothermie. «Aujourd’hui, nous importons 75% de notre énergie thermique. La géothermie pourrait couvrir nos besoins à hauteur de 20%. Une énergie indigène, locale, qui attend juste qu’on l’exploite», a rappelé le magistrat, qui espère atteindre cet objectif d’ici 2035.

Une opération pas de tout repos

Deux-cents personnes mobilisées nuit et jour ont sondé le territoire genevois et certaines régions de France voisine (Annemasse, Pays de Gex, Genevois). Les 21’000 géophones (petit boîtier blanc et orange) répartis sur 19’000 parcelles ont permis de faire vibrer 38’000 points. Antonio Hodgers a relevé le caractère pionnier de ce programme en raison de son ampleur et de sa rapidité. Coût de l’opération: quinze millions de francs, dont neuf financés par la Confédération.

Quelque 56 réclamations ont été faites via la hotline mise à disposition de la population durant la campagne et 44 dégâts potentiels en lien avec les passages de camions ont été annoncés. Ce dernier chiffre est «nettement en dessous des statistiques. Il représente cinq fois moins que la probabilité de dégâts habituelle», indique le directeur des SIG. Un expert est mobilisé depuis quelques semaines, afin de déterminer si les dégâts ont été causés par les vibrations des camions. Une vingtaine de visites sont en cours. Une bonne moitié des cas portent sur des objets bagatelles et devrait être réglé à l’amiable.

Quelques histoires surprenantes

Quelque 1150 géophones ont été volés ou ont disparu, «ce qui n’a pas dégradé le système de récolte d’information», poursuit le responsable qui confie quelques anecdotes surprenantes. «Un boîtier a été volé par un renard et un autre retrouvé sur un arbre», confie-t-il sourire aux lèvres. Enfin, quelques cas d’incivilités ont été signalés: des œufs ou des seaux d’eau jetés sur la tête d’équipes. Fin novembre, une bouteille avait notamment été lancée sur des employés depuis un immeuble.

Les nuisances sonores liées aux passages des camions avaient également fait l’objet de plaintes de la part des habitants au lancement du projet. Christian Brunier expliquer pourquoi. «Le premier site où nous sommes intervenu était à Cartigny, un petit village calme. L’arrivé de dix camions, toutes lumières allumées en pleine nuit, a été effectivement mal vécue. Nous avions anticipé les problèmes dus aux vibrations, mais pas ceux liés au bruit des véhicules et à leur lumière. Par la suite, nous avons mieux géré la logistique», explique le patron des services industriels, qui souligne qu’aucun problème similaire n’a été rencontré par la suite. Après cette expérience, le plus gros camion (sur les 4 différents employés) a été retiré de l’opération, car jugé trop bruyant. Il a seulement été utilisé dans le secteur de l’aéroport.