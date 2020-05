Genève

Un projet pour le CV anonyme à l’Etat

Deux députées socialistes veulent lutter contre de possibles discriminations à l’embauche. Elles ont déposé un texte à l’intention du Grand Conseil.

Les processus de recrutement de l’Etat de Genève garantissent-ils une égalité de traitement entre les candidats ? Deux élues estiment qu’un curriculum vitae anonymisé permettrait d’éviter toute discrimination liée à l’origine, l’âge, le genre ou l’apparence physique des candidats pour un poste dans la fonction publique. Les députées socialistes Jennifer Conti et Xhevrie Osmanie ont déposé un projet de loi en ce sens auprès du Grand Conseil, rapportent «Le Courrier» et la «Tribune de Genève» .

Les élues rappellent que, selon des études scientifiques, un candidat suisse avec un nom à consonance étrangère doit envoyer 30% de candidatures en plus qu’un autre candidat pour obtenir un entretien et ce, à compétences égales. Des évaluations montrent aussi que les expériences avec un CV anonyme ont débouché sur une plus grande variété de profils retenus et représente également un gain de temps lorsque les candidatures sont spécialement nombreuses, font valoir les députées. Leur texte est à l’ordre du jour de la prochaine session du parlement, les 4 et 5 juin.