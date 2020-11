Maladie SLA : Un promoteur du «défi du seau d’eau glacée» meurt à 37 ans

Patrick Quinn, atteint de SLA ou maladie de Charcot, est mort dimanche. Il avait contribué à faire du «défi du seau d’eau glacée» un phénomène mondial.

Patrick Quinn, originaire de l’État de New York, souffrait de SLA, également connu sous le nom de maladie de Charcot ou maladie de Lou Gehrig, diagnostiquée pour lui en 2013.

Don à la recherche

Quinn n’avait pas lancé lui-même le «défi du seau d’eau glacée», qui avait inondé les réseaux sociaux en 2014, mais lui et ses proches et amis avaient contribué à en faire un phénomène mondial. Des millions de personnes avaient relevé le défi qui consistait à s’asperger d’un seau d’eau glacée et à afficher la vidéo en ligne, avant de faire un don à la recherche médicale, en incitant d’autres personnes de faire de même.