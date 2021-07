Genève - Un proprio secret derrière un gros projet immobilier

Mais qui se cache derrière Keat SA, la société qui a acheté en 2014 un parc où trône une maison de maître à la Chevillarde (Chêne-Bougeries) en vue de bâtir à la place 209 logements? Ce mystère irrite le député Guy Mettan et l’association Action patrimoine vivant (APV). Il donne aussi à celle-ci l’occasion de continuer un combat entamé voici des années contre un projet qu’elle exècre.

«Pourquoi l’ayant droit économique veut-il rester anonyme? s’interroge l’élu indépendant. Cela alimente le soupçon.» Soit celui que Keat SA contrevienne à la Lex Koller, la loi qui empêche un étranger non domicilié en Suisse d’y acquérir un bien immobilier. Le 31 mai, Guy Mettan a interpellé le Conseil d’État, lui demandant si les contrôles avaient été faits. Et le 14 juin, APV et lui ont saisi le procureur général d’une dénonciation LFAIE (Lex Koller). «Il s’agit du seul moyen d’obtenir l’information.» Outre qu’il s’inquiète d’un «bétonnage à tout va», il parle de principe. «La concurrence est faussée vis-à-vis des promoteurs du coin, connus, qui doivent dialoguer en cas de désaccord.»