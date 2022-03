EPFL : Un propulseur de robots pour explorer les grottes lunaires

Un étudiant de l’EPFL a conçu un exosquelette devant servir à lancer des robots d’exploration dans les tunnels qui se cachent sous la surface de la lune.

Elles ont été découvertes il y a une dizaine d’années, mais aucun astronaute ne s’y est encore risqué. Des grottes inexplorées se cachent à une centaine de mètres sous la surface de la Lune. Les agences spatiales veulent envoyer des robots pour visiter ces cavités, qui pourraient constituer des bases de replis pour les êtres humains. «Sur la surface de la Lune, il fait 150 degrés la journée et moins 150 degrés la nuit, alors que dans les tunnels la température est de moins 30 degrés et il n’y a pas de radiation», affirme Lucas Froissart, un étudiant de la Faculté des sciences et techniques de l’ingénieur de l’EPFL.