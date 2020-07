Etats-Unis

Un protocole d’exécution «trop douloureux» lui offre un répit

Interrompues depuis 17 ans, les exécutions fédérales devaient reprendre lundi. Mais la mise à mort de Daniel L. a été bloquée par une juge.

La juge fédérale Tanya Chutkan, siégeant à Washington, a donné raison lundi matin aux avocats de Daniel L., qui devait être exécuté quelques heures plus tard par injection létale au pénitencier de Terre-Haute dans l'Indiana (nord), et de trois autres hommes qui devaient mourir d'ici la fin août. Tous ont été condamnés à la peine de mort par des tribunaux fédéraux pour le meurtre d'enfants.

Une souffrance «irréparable»

«Irresponsable»

«Plus de douleur»

Il n'a pour l'instant pas répondu aux nombreux appels à la clémence envers Daniel Lee. «En tant que partisane du président Trump, je prie pour qu'il entende mon message: l'exécution de Danny Lee pour le meurtre de ma fille et de ma petite-fille n'est pas ce que je veux et apportera plus de douleur à ma famille», a notamment déclaré Earlene Peterson, 81 ans, dans une lettre ouverte.

De leur côté, un millier de responsables religieux, catholiques et évangéliques, ont appelé le président à se «concentrer sur la protection de la vie et non sur les exécutions» en ces temps de Covid-19. Et vendredi l'Union européenne lui a demandé de «reconsidérer» une position qui, selon elle, «va à l'encontre d'une tendance générale aux Etats-Unis et dans le monde d'abolir la peine de mort, par la loi ou en pratique». Vingt-deux exécutions ont eu lieu en 2019 aux Etats-Unis et sept depuis le début de l'année 2020.