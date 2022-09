Meta Quest Pro : Un prototype du casque VR de Meta oublié dans un hôtel

Nouveau design

D’après les images, l’appareil, qui dispose de trois caméras à l’avant et sur lequel Meta compte beaucoup pour l’avenir de son entreprise, semble beaucoup plus fin et léger que le casque Meta Quest 2 . Les manettes ont aussi eu droit à une amélioration de leur design. Plus petites, elles conservent leurs sticks analogiques.