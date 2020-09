En l’absence de sept cadres touchés par le Covid-19, dont le gardien titulaire Keylor Navas, mais aussi les vedettes en attaque Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel avait prévenu: «qu’on n’attende pas trop de nous». Avec cette défaite d’entrée chez le promu, la prudence était justifiée.

Bollaert en fusion

Et passée l’ouverture du score de Ganago, les vice-champions d’Europe ont perdu pied.

Tandis que les Lensois, poussés par un Bollaert à 90% vide mais en feu, se sont senti pousser des ailes et se sont créé de nouvelles occasions. Les supporters Sang et Or qui retrouvaient la Ligue 1 dans leur antre après neuf ans en Ligue 2, peuvent exulter.